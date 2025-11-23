الإعصار "فينا" يجتاح الإقليم الشمالي في أستراليا

انقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في ولاية الإقليم الشمالي بأستراليا اليوم الأحد بعد أن جلب إعصار مداري رياحا مدمرة إلى المنطقة، بما في ذلك العاصمة داروين، خلال الليل.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إن إعصار فينا، وهو إعصار من الفئة الثالثة، كان مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة اليوم الأحد أثناء ابتعاده عن داروين بعد مروره بالمدينة في وقت متأخر من أمس السبت "كإعصار مداري شديد".

وقالت رئيسة الوزراء ليا فينوكيارو إن الكهرباء انقطعت عن حوالي 19 ألف شخص بسبب إعصار فينا الذي تسبب أيضا في أضرار في الممتلكات وغمر الطرقات، لكنه لم يسفر عن إصابات بين السكان.

وقالت فينوكيارو في مؤتمر صحفي تم بثه عبر التلفزيون من داروين "شهد هذا الإعصار منطقة متحدة ومستعدة لما سيحدث".

وقال مطار داروين الدولي، الذي أُغلق أمس السبت كإجراء احترازي بسبب الإعصار، اليوم الأحد إنه "يعمل على استئناف العمل بمجرد أن يكون الوضع آمنا".

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن الأعاصير المدارية من الفئة الثالثة، وهي أقل من أعلى تصنيف للخطر بمستويين، عادة ما تلحق أضرارا بالمباني والمحاصيل والأشجار وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.



