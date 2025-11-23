كوريا الجنوبية تعرض خطة تعاون بشأن الذكاء الاصطناعي في قمة العشرين

من المقرر أن يعرض الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج خطة كوريا الجنوبية من أجل التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم الأحد، في الوقت الذي يتسارع فيه العالم للتعامل مع التطور الجديد في عالم الحوسبة. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه من المقرر أن يتحدث لي خلال الجلسة الثالثة بقمة مجموعة العشرين (جي 20).

ومن المتوقع أن يبرز الرئيس الكوري الجنوبي أهمية الابتكار التكنولوجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والحاجة للدمج الشامل للذكاء الاصطناعي في القطاعات المتعددة بين الاقتصاديات الكبرى.