الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية تعرض خطة تعاون بشأن الذكاء الاصطناعي في قمة العشرين

رئيس كوريا الجنوبية خلال فعالية بمجموعة العشرين في مركز ناسريك إكسبو في جوهانسبرج
23 نوفمبر 2025 11:21

من المقرر أن يعرض الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج خطة كوريا الجنوبية من أجل التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم الأحد، في الوقت الذي يتسارع فيه العالم للتعامل مع التطور الجديد في عالم الحوسبة. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه من المقرر أن يتحدث لي خلال الجلسة الثالثة بقمة مجموعة العشرين (جي 20).
ومن المتوقع أن يبرز الرئيس الكوري الجنوبي أهمية الابتكار التكنولوجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والحاجة للدمج الشامل للذكاء الاصطناعي في القطاعات المتعددة بين الاقتصاديات الكبرى. 

المصدر: وكالات
جنوب أفريقيا
قمة
قمة العشرين
كوريا الجنوبية
