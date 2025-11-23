الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
"كوب 30" يقر تسوية بشأن المناخ

"كوب 30" في البرازيل يقر تسوية بشأن اتفاق للمناخ
23 نوفمبر 2025 14:26

وافقت حكومات العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 30" في البرازيل، على تسوية بشأن اتفاق للمناخ من شأنه تعزيز التمويل للدول الفقيرة التي تواجه الاحتباس الحراري، لكن دون أي إشارة إلى الوقود الأحفوري الذي يسببه. وجاء الاتفاق بعد مد أجل المفاوضات بمدينة "بيليم" البرازيلية.

ووفقا لنص الاتفاق، فإنه يطلق عملية للهيئات المناخية لمراجعة كيفية مواءمة التجارة الدولية مع العمل المناخي.

وبعد التوصل إلى الاتفاق، أقر رئيس المؤتمر "آندريه كوريا دو لاجو" بصعوبة المحادثات، قائلًا: "نعلم أن بعضكم كان يمتلك طموحات أكبر تجاه بعض القضايا المطروحة".

واعترضت عدة دول على انتهاء القمة دون خطط أقوى لكبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أو معالجة مسألة الوقود الأحفوري.

وقال مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي "فوبكه هوكسترا" للصحفيين قبل إقرار الاتفاق: "يجب أن ندعمه لأنه على الأقل يسير في الاتجاه الصحيح".

وأكد العلماء أن الالتزامات الوطنية الحالية بخفض الانبعاثات قد خفضت الاحترار المتوقع بشكل كبير لكنها ليست كافية لمنع تجاوز حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وهو المستوى الذي ينذر بآثار أشد سوءا لتغير المناخ.

وأكدت دول نامية حاجتها الماسة إلى أموال للتكيف مع تلك الآثار التي بدأت بالفعل، ومنها ارتفاع منسوب مياه البحار وتفاقم موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف.

 

 

المصدر: وام
المناخ
البرازيل
التغير المناخي
