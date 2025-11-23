الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

وفد أوكراني وأوروبي يناقشان الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا

إجراءات أمنية أمام فندق تحتضن اجتماعات بشأن أوكرانيا في جنيف
23 نوفمبر 2025 16:24

عقد الوفد الأوكراني الموجود في سويسرا لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة، اجتماعا مع ممثلي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وفق ما أفاد رئيس الوفد المفاوض اليوم الأحد.
وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، عبر تطبيق تلغرام "عقدت الاجتماع الأول مع مستشاري الأمن القومي لقادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (...) سيكون الاجتماع المقبل مع الوفد الأميركي".
ووصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى جنيف، حيث يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون لبحث خطة ترامب التي لا تمثل بحسب واشنطن عرضا نهائيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
وأمهل ترامب أوكرانيا حتى 27 نوفمبر الجاري للموافقة على خطة لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو أربع سنوات، لكن كييف تسعى إلى إدخال تعديلات على مسودة الخطة.

