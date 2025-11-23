مصر تدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأخير وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها لضمان الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات قد تقوض الجهود الجارية، مؤكدا على استمرار التنسيق الوثيق لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ للسلام والمضي في المرحلة الثانية من الخطة، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني.