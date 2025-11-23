فرار عشرات التلاميذ من خاطفيهم في نيجيريا

تمكن خمسون تلميذا، من بين أكثر من 300 اختطفوا، الجمعة، من مدرسة في نيجيريا، من الفرار من خاطفيهم، وفقا لبيان اليوم الأحد.

وقالت الجمعية المسيحية في نيجيريا، في بيان "تلقينا خبرا سارا: لقد فر خمسون تلميذا وعادوا إلى ذويهم"، لافتة إلى أن الهروب تم بين الجمعة والسبت.

وهاجم مسلحون، في وقت مبكر الجمعة، مدرسة مختلطة في ولاية النيجر وخطفوا 303 تلاميذ و12 مدرسا.

وجاءت عملية الخطف بعدما هاجمت مجموعة مسلحة أخرى الاثنين مدرسة في ولاية كيبي المجاورة حيث خطفت 25 فتاة.

والتلاميذ الذين خطفوا من مدرسة الجمعة وتراوح أعمارهم بين ثمانية و18 عاما يشكلون نحو نصف طلاب المدرسة.

وقال بولس يوحنا رئيس المدرسة ومالكها، في بيان "رغم أن عودة خمسين تلميذا، نجحوا في الفرار، يشعرنا ببعض الارتياح، أحضكم على أن تواصلوا الصلاة من أجل إنقاذ وعودة الآخرين".