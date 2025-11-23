مفاوض: مسوّدة جديدة لخطة أميركا تعكس "أولويات" لدى أوكرانيا

قال المفاوض الأوكراني رستم عمروف، اليوم الأحد، إن المسوّدة الجديدة للخطة الأميركية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا تتضمن معظم "الأولويات الأساسية" لكييف، وذلك بعد عقد بضع جولات تفاوض في جنيف.

وتابع رستم، وهو أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن "النسخة الحالية من الوثيقة، رغم أنها ما زالت في مراحل الموافقة النهائية، تعكس بالفعل معظم الأولويات الأساسية لأوكرانيا".

وأضاف "نتطلّع إلى إحراز مزيد من التقدّم خلال النهار".

كان الرئيس الأميركي حدد الخميس المقبل موعدا لتقدم أوكرانيا ردها على الخطة، لكنه عاد وقال إن الخطة ليست عرضا نهائيا.

ويلتقي اليوم في جنيف مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا لمناقشة الخطة.