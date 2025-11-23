الأوروبيون يقترحون تعديلات على خطة أميركا للسلام في أوكرانيا

أظهرت وثيقة، اليوم الأحد، أن الأوروبيين قدموا نسخة معدلة من خطة الولايات المتحدة للسلام في أوكرانيا.

وتقترح الوثيقة الأوروبية، التي أعدت للمحادثات بشأن الخطة في جنيف، أن يكون الحد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية 800 ألف جندي "في وقت السلم" بدلا من الحد الأقصى الشامل البالغ 600 ألف الذي اقترحته الخطة الأميركية.

وتنص الوثيقة الأوروبية أيضا على أن "المفاوضات بشأن تبادل الأراضي ستبدأ من خط التماس"، بدلا من التحديد المسبق بضرورة الاعتراف بمناطق معينة "بحكم الأمر الواقع" كما تقترح الخطة الأميركية.

وقال مصدر مطلع على الوثيقة إن القوى الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا هي صاحبة الاقتراح المقابل.

وتتخذ الوثيقة من المقترح الأميركي أساسا.

وتقترح الوثيقة أيضا أن تحصل أوكرانيا على ضمانة أمنية من الولايات المتحدة على غرار بند المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتجتمع، اليوم الأحد، في جنيف وفود من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا لمناقشة الخطة الأميركية.

وقال المفاوض الأوكراني رستم عمروف إن المسوّدة الجديدة للخطة الأميركية تتضمن معظم "الأولويات الأساسية" لكييف، وذلك بعد أن شارك في جولات تفاوض في جنيف.

وتابع رستم، وهو أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن "النسخة الحالية من الوثيقة، رغم أنها ما زالت في مراحل الموافقة النهائية، تعكس بالفعل معظم الأولويات الأساسية لأوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "الاقتراحات الأميركية يمكن أن تشمل عددا من العناصر المستندة إلى وجهات نظر أوكرانية أساسية لتحقيق المصالح الوطنية لأوكرانيا".