الأخبار العالمية

أزمة تمويل تاريخية تهدد «الصليب الأحمر»

أزمة تمويل تاريخية تهدد «الصليب الأحمر»
24 نوفمبر 2025 01:19

جنيف (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن خطة لخفض ميزانيتها وتسريح نحو 2900 موظف، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ عقود، وذلك في ظل تراجع الدعم المالي من أبرز المانحين الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
وقالت رئيسة اللجنة، ميرجانا سبوليارتش، إن ميزانية المنظمة ستنخفض إلى 2.2 مليار دولار فقط في عام 2026، أي أقل بنحو الخُمس من حجمها الحالي، مؤكدة أن العالم يشهد تلاقياً خطيراً بين تصاعد النزاعات المسلحة وتراجع التمويل، وتسامحاً منهجياً مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. ويربط مراقبون هذه الأزمة بالتحولات السياسية في الدول الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة التي أعادت ترتيب أولوياتها الخارجية وفق سياسة «أميركا أولاً»، ما انعكس على حجم مساهماتها في المنظمات الإنسانية.
كما اتبعت دول أوروبية تقليدية هذا النهج، وهو ما أدى إلى فجوة تمويلية غير مسبوقة.
وتشمل خطة الصليب الأحمر تقليص نحو 15% من قوة العمل البالغ عددها 18 ألفاً و500 موظف، بينهم حوالي 200 وظيفة في مقر المنظمة بجنيف.

