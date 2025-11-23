الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيضانات فيتنام.. 90 قتيلاً وخسائر اقتصادية طائلة

أشخاص يخوضون في مياه الفيضانات في مقاطعة ساحلية في فيتنام (أ ف ب)
24 نوفمبر 2025 01:20

هانوي (وكالات) 

أسفرت أمطار غزيرة وفيضانات شديدة وانهيارات أرضية عن مقتل 90 شخصاً على الأقل في فيتنام منذ الأسبوع الماضي، فيما علق آخرون على أسطح المنازل جراء هذه الكوارث التي كبّدت الاقتصاد المحلي خسائر طائلة.
وشهدت مناطق جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ أواخر أكتوبر، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية، وكبّد الاقتصاد المحلي خسائر تُقدّر بمئات ملايين الدولارات. وغمرت المياه أحياء سكنية بأكملها هذا الأسبوع في مدينة نها ترانغ الساحلية، بينما اجتاحت انزلاقات أتربة قاتلة ممرات مرتفعات محيطة بمدينة دا لات السياحية.
وأشارت وزارة البيئة الفيتنامية في بيان إلى أن أكثر من 60 حالة وفاة من أصل 90 سُجلت منذ 16 نوفمبر، حدثت في مقاطعة داك لاك الجبلية بوسط البلاد، حيث غمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل. 
وتضرر أكثر من 80 ألف هكتار من الأرز ومحاصيل أخرى في داك لاك وأربع مقاطعات أخرى خلال الأسبوع الماضي، حيث نفق أو جُرف أكثر من 3.2 مليون رأس من المواشي أو الدواجن.

أخبار ذات صلة
فيتنام تواصل البحث عن مفقودين مع ارتفاع حصيلة الفيضانات
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام
فيتنام
أمطار
أمطار غزيرة
انهيارات أرضية
آخر الأخبار
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يصل إلى مقر المجلس الوطني الاتحادي لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر
اليوم 12:58
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
اليوم 12:56
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©