فيضانات فيتنام.. 90 قتيلاً وخسائر اقتصادية طائلة

هانوي (وكالات)



أسفرت أمطار غزيرة وفيضانات شديدة وانهيارات أرضية عن مقتل 90 شخصاً على الأقل في فيتنام منذ الأسبوع الماضي، فيما علق آخرون على أسطح المنازل جراء هذه الكوارث التي كبّدت الاقتصاد المحلي خسائر طائلة.

وشهدت مناطق جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ أواخر أكتوبر، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية، وكبّد الاقتصاد المحلي خسائر تُقدّر بمئات ملايين الدولارات. وغمرت المياه أحياء سكنية بأكملها هذا الأسبوع في مدينة نها ترانغ الساحلية، بينما اجتاحت انزلاقات أتربة قاتلة ممرات مرتفعات محيطة بمدينة دا لات السياحية.

وأشارت وزارة البيئة الفيتنامية في بيان إلى أن أكثر من 60 حالة وفاة من أصل 90 سُجلت منذ 16 نوفمبر، حدثت في مقاطعة داك لاك الجبلية بوسط البلاد، حيث غمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل.

وتضرر أكثر من 80 ألف هكتار من الأرز ومحاصيل أخرى في داك لاك وأربع مقاطعات أخرى خلال الأسبوع الماضي، حيث نفق أو جُرف أكثر من 3.2 مليون رأس من المواشي أو الدواجن.