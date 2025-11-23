زيلينسكي: عازمون بشكل بنّاء على وقف الحرب

كييف (وكالات)



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن أوكرانيا عازمة على العمل بشكل بنَّاء قدر الإمكان على الخطوات التي اقترحتها الولايات المتحدة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي تدوينة على منصة «إكس»، أكد زيلينسكي على استمرار الاجتماعات لمناقشة خطة السلام الأميركية المقترحة بشأن أوكرانيا في مدينة جنيف السويسرية، موضحاً أن الوفد الأوكراني في جنيف يعمل على إنهاء الحرب، واستعادة السلام، وضمان الأمن الدائم.

وأضاف: «قدّم الوفد معلومات موجزة عن نتائج الاجتماعات والمناقشات الأولية، ويبدو أن المقترحات الأميركية قد تأخذ الآن في الاعتبار عدداً من النقاط المستندة إلى الرؤية الأوكرانية، والتي تُعد بالغة الأهمية للمصالح الوطنية الأوكرانية». واجتمع مسؤولون من أوروبا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، أمس، لمناقشة مسودة خطة قدمتها واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ويقود وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، الوفد الأميركي في جنيف، فيما يرأس الوفد الأوكراني أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي. كما شارك في الاجتماعات مستشارو الأمن القومي من دول «الترويكا الأوروبية»، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وسط تحفظات أوروبية ومطالب بتعديل الخطة الأميركية، التي تقول واشنطن إنها نتاج شهر من العمل بين روبيو وويتكوف وبمساهمة من الأوكرانيين والروس، على خلفية البنود التي تدعو كييف إلى التنازل عن أراض وتقليص حجم قواتها المسلحة.

وأظهرت وثيقة، أمس، أن الأوروبيين قدموا نسخة معدلة من خطة الولايات المتحدة للسلام في أوكرانيا ترفض القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية والتنازلات المرتبطة بالأراضي.

وتقترح الوثيقة، التي أعدت للمحادثات بشأن الخطة في جنيف، أن يكون الحد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية 800 ألف جندي في وقت السلم بدلاً من الحد الأقصى الشامل البالغ 600 ألف الذي اقترحته الخطة الأميركية.