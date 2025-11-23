الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: عازمون بشكل بنّاء على وقف الحرب

ماركو روبيو وستيف ويتكوف خلال مناقشات جنيف (أ ف ب)
24 نوفمبر 2025 01:20

كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن أوكرانيا عازمة على العمل بشكل بنَّاء قدر الإمكان على الخطوات التي اقترحتها الولايات المتحدة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي تدوينة على منصة «إكس»، أكد زيلينسكي على استمرار الاجتماعات لمناقشة خطة السلام الأميركية المقترحة بشأن أوكرانيا في مدينة جنيف السويسرية، موضحاً أن الوفد الأوكراني في جنيف يعمل على إنهاء الحرب، واستعادة السلام، وضمان الأمن الدائم.
وأضاف: «قدّم الوفد معلومات موجزة عن نتائج الاجتماعات والمناقشات الأولية، ويبدو أن المقترحات الأميركية قد تأخذ الآن في الاعتبار عدداً من النقاط المستندة إلى الرؤية الأوكرانية، والتي تُعد بالغة الأهمية للمصالح الوطنية الأوكرانية». واجتمع مسؤولون من أوروبا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، أمس، لمناقشة مسودة خطة قدمتها واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ويقود وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، الوفد الأميركي في جنيف، فيما يرأس الوفد الأوكراني أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي. كما شارك في الاجتماعات مستشارو الأمن القومي من دول «الترويكا الأوروبية»، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وسط تحفظات أوروبية ومطالب بتعديل الخطة الأميركية، التي تقول واشنطن إنها نتاج شهر من العمل بين روبيو وويتكوف وبمساهمة من الأوكرانيين والروس، على خلفية البنود التي تدعو كييف إلى التنازل عن أراض وتقليص حجم قواتها المسلحة.
وأظهرت وثيقة، أمس، أن الأوروبيين قدموا نسخة معدلة من خطة الولايات المتحدة للسلام في أوكرانيا ترفض القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية والتنازلات المرتبطة بالأراضي.
وتقترح الوثيقة، التي أعدت للمحادثات بشأن الخطة في جنيف، أن يكون الحد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية 800 ألف جندي في وقت السلم بدلاً من الحد الأقصى الشامل البالغ 600 ألف الذي اقترحته الخطة الأميركية.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي وأميركا يستأنفان المحادثات التجارية
واشنطن: تقدم بمحادثات جنيف بشأن خطة السلام في أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا
الحرب في أوكرانيا
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يصل إلى مقر المجلس الوطني الاتحادي لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر
اليوم 12:58
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
اليوم 12:56
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©