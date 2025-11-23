الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لوقف هجمات إسرائيل

24 نوفمبر 2025 01:20

بيروت (وكالات)

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، المجتمع الدولي إلى التدخل بقوة وجدية لوقف الهجمات الإسرائيلية على بلاده بعد ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية. 
وقال عون في بيان: إن لبنان يجدّد دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه منعاً لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس: إن إسرائيل استهدفت قيادياً عسكرياً كبيراً في جماعة «حزب الله». وأبلغ نتنياهو أمس مجلس الوزراء بأن إسرائيل ستواصل محاربة «الإرهاب» على عدة جبهات، مضيفاً، سنواصل بذل كل ما يلزم لمنع «حزب الله» من استعادة قدرته على تهديدنا. وذكر مراسل لموقع أكسيوس، أمس، في منشور على منصة «إكس» أن مسؤولاً أميركياً كبيراً قال: إن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقاً بالغارة.
 وورد في المنشور أن المسؤول قال إنه تم إبلاغ الإدارة الأميركية فور وقوع الغارة، وذكر مسؤول أميركي كبير ثانٍ أن الولايات المتحدة كانت على علم منذ أيام بأن إسرائيل تخطط لتصعيد الضربات في لبنان. ووقعت الغارة على طريق رئيسي في الضاحية الجنوبية، حيث قال سكان إنهم سمعوا هدير طائرات حربية قبل الانفجار. 
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس أن الضربة، أسفرت في حصيلة نهائية عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو ثلاثين آخرين.

