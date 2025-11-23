مفاوضون يشيدون بـ"تقدم جيد" بشأن خطة سلام أوكرانيا

أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوفد الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الأحد، بـ"التقدم الجيد" المحرز في المحادثات الجارية في جنيف بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقال يرماك للصحافيين "لقد أحرزنا تقدما جيدا للغاية، ونحن نمضي قدما نحو السلام العادل والدائم الذي يستحقه الشعب الأوكراني".

بدوره، قال روبيو إن المحادثات المستمرة "هي على الأرجح الأكثر إنتاجية وأهمية... حتى الآن في هذه العملية برمتها".

وأضاف "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا"، مؤكدا "لدي تفاؤل كبير بأننا سنبلغ الهدف في فترة زمنية معقولة جدا، قريبا جدا".

في وقت سابق اليوم، قال المفاوض الأوكراني رستم عمروف إن المسوّدة الجديدة للخطة الأميركية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا تتضمن معظم "الأولويات الأساسية" لكييف، وذلك بعد عقد بضع جولات تفاوض في جنيف.

وتابع رستم، وهو أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن "النسخة الحالية من الوثيقة، رغم أنها ما زالت في مراحل الموافقة النهائية، تعكس بالفعل معظم الأولويات الأساسية لأوكرانيا".

وأضاف "نتطلّع إلى إحراز مزيد من التقدّم خلال النهار".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن "الاقتراحات الأميركية يمكن أن تشمل عددا من العناصر المستندة إلى وجهات نظر أوكرانية أساسية لتحقيق المصالح الوطنية لأوكرانيا".