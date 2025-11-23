ميلوني: نقاط عديدة مقبولة في خطة سلام أوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تحدثت إلى الرئيس دونالد ترامب الأحد، ألا داعي لتقديم "اقتراح بديل شامل" للخطة الأميركية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأكدت ميلوني، في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبورغ "لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالعمل على اقتراح بديل شامل. هناك العديد من النقاط المقبولة في الخطة التي اطلعنا عليها".

ورأت أن المنطقي هو "العمل على الاقتراح الحالي والتركيز على القضايا المحورية".

وتأتي مواقف ميلوني في حين يجتمع مسؤولون كبار أميركيون وأوكرانيون في جنيف لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 28 نقطة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ حوالى أربع سنوات.

تريد أوكرانيا والعديد من حلفائها الأوروبيين إجراء تعديلات على الخطة.

وقالت ميلوني إن المناقشات في "مرحلة دقيقة جدا" وتشكّل اختبارا لأوروبا.

وتابعت "بعض نقاط الخطة الأميركية بحاجة إلى مناقشة بالتأكيد: مسألة الأراضي، ومسألة تمويل إعادة الإعمار، ومسألة الجيش الأوكراني. وهناك أيضا العديد من النقاط التي أعتبرها إيجابية جدا، لا سيما فيما يتعلق بالضمانات الأمنية".

وشددت ميلوني على أن جزءا من الخطة "يحتاج إلى أوروبا ليُنفّذ، وهذا يتعلق بمسألة الضمانات الأمنية، ومسألة إعادة الإعمار، ومسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكدت أنها حضت ترامب، خلال المكالمة، على "فهم ما إذا كان بإمكاننا على الأقل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار".