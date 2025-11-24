الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

واشنطن: تقدم بمحادثات جنيف بشأن خطة السلام في أوكرانيا

زير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات بشأن أوكرانيا في جنيف
24 نوفمبر 2025 07:25

 قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم "جوهري" خلال المحادثات مع المسؤولين الأوكرانيين في جنيف بشأن خطة السلام الأميركية المكونة من 28 نقطة. وبينما أقر بأن هناك نقاط خلاف لا تزال قائمة، أكد روبيو أنه لا توجد أي من القضايا "مستعصية على الحل".
وأضاف الوزير: "أعتقد بصدق أننا سنصل إليه". وأخبر روبيو الصحفيين أن الأطراف كانت تعمل على مسودة وثيقة في الأسابيع الأخيرة، والتي تم تنقيحها باستمرار منذ ذلك الحين، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وجرى تنظيم المحادثات في سويسرا، التي شارك فيها أيضا مسؤولون من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات
واشنطن
جنيف
أوكرانيا
