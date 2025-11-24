الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا

ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا
24 نوفمبر 2025 10:18

عزز الجيش الإندونيسي جهود الاستجابة للكوارث في أعقاب ثوران بركان جبل سيميرو في برونوجيو بمنطقة لوماجانج في مقاطعة جاوة الشرقية، وذلك من خلال إجراءات سريعة منسقة مع السلطات المحلية وغيرها من الأطراف المعنية.
 وثار بركان جبل سيميرو،الأعلى ارتفاعا يوم الأربعاء الماضي ، حيث نفث عمودا من الرماد فوق جاوة الشرقية، كما أطلق حمما بركانية سريعة الحركة اجتاحت عدة كيلومترات على منحدرات الجبل. ويوجد في إندونيسيا، التي تقع ضمن ما يعرف باسم حزام النار في المحيط الهادئ، نحو 130 بركانا نشطا، أظهر العديد منها نشاطا متزايدا خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: وكالات
بركان
إندونيسيا
