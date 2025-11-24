تضرر 11 ألف شخص في 7 ولايات بماليزيا جراء الفيضانات

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في ماليزيا، اليوم الاثنين، إن أكثر من 11 ألف شخص في سبع ولايات ماليزية تضرروا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأظهر تقرير صادر عن الوكالة أن 11009أشخاص من 3839 أسرة تضرروا من الفيضانات في الولايات السبع، مشيراً إلى أنه تم فتح 60 ملجأ مؤقتاً في الولايات المتضررة لإيواء النازحين بسبب الفيضانات.

وكانت ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية، التي تقع على الحدود مع تايلاند، هي الأكثر تضرراً، حيث تضرر 8228 شخصاً. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

وفي واقعة منفصلة أمس الأحد، تقطعت السبل بحوالي 400 شخص بسبب انهيار أرضي ناجم عن الأمطار المستمرة في قرية وانج كيليان في ولاية بيرليس الشمالية الغربية.