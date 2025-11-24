الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تضرر 11 ألف شخص في 7 ولايات بماليزيا جراء الفيضانات

تضرر 11 ألف شخص في 7 ولايات بماليزيا جراء الفيضانات
24 نوفمبر 2025 09:51

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في ماليزيا، اليوم الاثنين، إن أكثر من 11 ألف شخص في سبع ولايات ماليزية تضرروا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأظهر تقرير صادر عن الوكالة أن 11009أشخاص من 3839 أسرة تضرروا من الفيضانات في الولايات السبع، مشيراً إلى أنه تم فتح 60 ملجأ مؤقتاً في الولايات المتضررة لإيواء النازحين بسبب الفيضانات.

أخبار ذات صلة
فيضانات عارمة تشرد الآلاف في تايلاند وماليزيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق آسيا

وكانت ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية، التي تقع على الحدود مع تايلاند، هي الأكثر تضرراً، حيث تضرر 8228 شخصاً. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

وفي واقعة منفصلة أمس الأحد، تقطعت السبل بحوالي 400 شخص بسبب انهيار أرضي ناجم عن الأمطار المستمرة في قرية وانج كيليان في ولاية بيرليس الشمالية الغربية.

المصدر: وام
الفيضانات
ماليزيا
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©