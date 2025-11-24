الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مؤتمر عالمي يناقش حماية الحياة البرية في سمرقند الأوزبكية

أسماك قرش تسبح في جزيرة نورث سيمور في أرخبيل غالاباغوس، الإكوادور
24 نوفمبر 2025 11:40

يتفاوض مندوبون من 185 دولة حول قيود وحظر تجاري جديد لعشرات من أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض مع افتتاح مؤتمر عالمي رئيسي للحياة البرية في مدينة سمرقند الأوزبكية اليوم الاثنين.
ومن المتوقع أن تكون الأنواع البحرية حاضرة بقوة في المحادثات، المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر. وقالت إنكا جنيتكه، رئيسة الوفد الألماني قبل المؤتمر، إن أسماك القرش والشفنين هي ثاني أكثر المجموعات المهددة بالانقراض بعد البرمائيات. وأضافت: "لهذا السبب، كان من المهم بالنسبة لنا منذ فترة طويلة إدراج هذه الأنواع البحرية أيضا في تدابير حماية التجارة".
وسيناقش المندوبون أيضا مقترحات تؤثر على التجارة في العاج وحيوانات الكركدن وقرونها والزرافات. والعديد من الأنواع الأوروبية مدرجة على جدول الأعمال أيضا. وتتوقع ألمانيا أيضا مناقشات حول مقترح لوضع جميع أنواع الثعابين البحرية تحت قواعد تجارية مقيدة. وقالت جنيتكه، التي تترأس قسم التنوع البيولوجي في وزارة البيئة الألمانية: "الفكرة وراء مقترح الثعابين البحرية هي أنه بدون اختبار الحمض النووي، يصعب على مسؤولي الجمارك التمييز بين الأنواع".
وأضافت أن هذا يعني أنه يمكن للمهربين أن يمرروا الثعابين البحرية المحمية على أنها، على سبيل المثال، ثعبان السمك الياباني. وتنظم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض، بأعضائها الـ 185، التجارة العالمية في الحياة البرية المهددة بالانقراض. ويخضع حاليا أكثر من 40 ألف نوع لقيود تجارية أو حظر بمقتضى المعاهدة.

أخبار ذات صلة
الإمارات نائباً لرئيس المؤتمر العام لـ "اليونسكو" بدورته الـ 43
المصدر: وكالات
الحياة البرية
الحيوانات المهددة بالانقراض
سمرقند
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©