مؤتمر عالمي يناقش حماية الحياة البرية في سمرقند الأوزبكية

يتفاوض مندوبون من 185 دولة حول قيود وحظر تجاري جديد لعشرات من أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض مع افتتاح مؤتمر عالمي رئيسي للحياة البرية في مدينة سمرقند الأوزبكية اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تكون الأنواع البحرية حاضرة بقوة في المحادثات، المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر. وقالت إنكا جنيتكه، رئيسة الوفد الألماني قبل المؤتمر، إن أسماك القرش والشفنين هي ثاني أكثر المجموعات المهددة بالانقراض بعد البرمائيات. وأضافت: "لهذا السبب، كان من المهم بالنسبة لنا منذ فترة طويلة إدراج هذه الأنواع البحرية أيضا في تدابير حماية التجارة".

وسيناقش المندوبون أيضا مقترحات تؤثر على التجارة في العاج وحيوانات الكركدن وقرونها والزرافات. والعديد من الأنواع الأوروبية مدرجة على جدول الأعمال أيضا. وتتوقع ألمانيا أيضا مناقشات حول مقترح لوضع جميع أنواع الثعابين البحرية تحت قواعد تجارية مقيدة. وقالت جنيتكه، التي تترأس قسم التنوع البيولوجي في وزارة البيئة الألمانية: "الفكرة وراء مقترح الثعابين البحرية هي أنه بدون اختبار الحمض النووي، يصعب على مسؤولي الجمارك التمييز بين الأنواع".

وأضافت أن هذا يعني أنه يمكن للمهربين أن يمرروا الثعابين البحرية المحمية على أنها، على سبيل المثال، ثعبان السمك الياباني. وتنظم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض، بأعضائها الـ 185، التجارة العالمية في الحياة البرية المهددة بالانقراض. ويخضع حاليا أكثر من 40 ألف نوع لقيود تجارية أو حظر بمقتضى المعاهدة.