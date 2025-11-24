الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
24 نوفمبر 2025 12:37

بدأ المصريون في الداخل اليوم الاثنين التصويت  للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025 . وتجرى الانتخابات، التي تستمر على مدار يومين،  في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية. ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا، وفق قناة القاهرة الإخبارية.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة. وتشمل محافظات المرحلة الثانية القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء.

أخبار ذات صلة
4 إصابات في الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في «أبطال أفريقيا»
23 لاعباً في قائمة «الأبيض» لكأس العرب
المصدر: وكالات
مصر
مجلس النواب
القاهرة
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©