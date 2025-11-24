انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري

بدأ المصريون في الداخل اليوم الاثنين التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025 . وتجرى الانتخابات، التي تستمر على مدار يومين، في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية. ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة. وتشمل محافظات المرحلة الثانية القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء.