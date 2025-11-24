ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق آسيا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية واسعة الانتشار بفعل الأمطار الغزيرة في جنوب شرق آسيا، اليوم الاثنين، مع تسجيل مقتل شخص آخر في فيتنام وخمسة آخرين في تايلاند، وتشريد عشرات الآلاف من السكان. ووصل إجمالي عدد الوفيات المؤكدة في فيتنام حتى الآن إلى 91 شخصا، وفقدان 11 شخصا آخرين، حيث تسبب هطول الأمطار الغزيرة الذي بدأ منذ أسبوع في فيضانات شديدة وأدى إلى انهيارات أرضية تمتد من مقاطعة كوانج تري إلى مقاطعة لام دونج.

أشخاص يخوضون مياه الفيضانات في نها ترانغ في مقاطعة خان هوا الساحلية في فيتنام

وفي تايلاند، تسبب هطول الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد خلال مطلع الأسبوع بفيضانات مفاجئة شديدة، ألحقت أضرارا بما يقرب من مليوني شخص، وفقا لمسؤولين. وأفاد مسؤولون صحيون إقليميون بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في ست مقاطعات جنوبية. وتعرضت عشر مقاطعات جنوبية لأمطار غزيرة خلال الأسبوع الماضي، وحذر المسؤولون، اليوم الاثنين، من ارتفاع مستويات المياه مع توقع استمرار هطول الأمطار حتى يوم غد الثلاثاء.

منطقة مغمورة بالمياه في كاكي بوكيت، بيرليس، ماليزيا

تواجه ماليزيا أيضا فيضانات في عدة ولايات، من المتوقع أن تتفاقم مع استمرار الأمطار الغزيرة والمستمرة. وأفادت وزارة الرعاية الاجتماعية، اليوم الاثنين، بأنه تم إجلاء أكثر من 12500 شخص في تسع ولايات. وكانت المنطقة الأكثر تضررا هي ولاية كيلانتان الواقعة شمال شرقي البلاد والتي جاء منها غالبية النازحين. وقامت السلطات بتجهيز 86 ملجأ مؤقتا، محذرة من توقع استمرار هطول الأمطار.