الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق آسيا

أشخاص يقفون في منطقة غارقة بالمياه في تايلاند
24 نوفمبر 2025 14:06

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية واسعة الانتشار بفعل الأمطار الغزيرة في جنوب شرق آسيا، اليوم الاثنين، مع تسجيل مقتل شخص آخر في فيتنام وخمسة آخرين في تايلاند، وتشريد عشرات الآلاف من السكان. ووصل إجمالي عدد الوفيات المؤكدة في فيتنام حتى الآن إلى 91 شخصا، وفقدان 11 شخصا آخرين، حيث تسبب هطول الأمطار الغزيرة الذي بدأ منذ أسبوع في فيضانات شديدة وأدى إلى انهيارات أرضية تمتد من مقاطعة كوانج تري إلى مقاطعة لام دونج.

  • أشخاص يخوضون مياه الفيضانات في نها ترانغ في مقاطعة خان هوا الساحلية في فيتنام.
    أشخاص يخوضون مياه الفيضانات في نها ترانغ في مقاطعة خان هوا الساحلية في فيتنام
أخبار ذات صلة
فيضانات عارمة تشرد الآلاف في تايلاند وماليزيا
تضرر 11 ألف شخص في 7 ولايات بماليزيا جراء الفيضانات

وفي تايلاند، تسبب هطول الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد خلال مطلع الأسبوع بفيضانات مفاجئة شديدة، ألحقت أضرارا بما يقرب من مليوني شخص، وفقا لمسؤولين. وأفاد مسؤولون صحيون إقليميون بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في ست مقاطعات جنوبية. وتعرضت عشر مقاطعات جنوبية لأمطار غزيرة خلال الأسبوع الماضي، وحذر المسؤولون، اليوم الاثنين، من ارتفاع مستويات المياه مع توقع استمرار هطول الأمطار حتى يوم غد الثلاثاء.

  • منطقة مغمورة بالمياه في كاكي بوكيت، بيرليس، ماليزيا

تواجه ماليزيا أيضا فيضانات في عدة ولايات، من المتوقع أن تتفاقم مع استمرار الأمطار الغزيرة والمستمرة. وأفادت وزارة الرعاية الاجتماعية، اليوم الاثنين، بأنه تم إجلاء أكثر من 12500 شخص في تسع ولايات. وكانت المنطقة الأكثر تضررا هي ولاية كيلانتان الواقعة شمال شرقي البلاد والتي جاء منها غالبية النازحين. وقامت السلطات بتجهيز 86 ملجأ مؤقتا، محذرة من توقع استمرار هطول الأمطار.

المصدر: وكالات
تايلاند
فيتنام
مالي
جنوب شرق آسيا
ماليزيا
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©