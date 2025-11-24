الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ثوران بركان في إثيوبيا للمرة الأولى منذ نحو 12 ألف سنة

ثوران بركان في إثيوبيا للمرة الأولى منذ نحو 12 ألف سنة
24 نوفمبر 2025 16:58

ثار بركان هايلي غوبي في شمال شرق إثيوبيا، الأحد، للمرة الأولى منذ نحو 12 ألف عام، بحسب برنامج علم البراكين العالمي التابع لمؤسسة سميثسونيان.
يقع البركان في إقليم عفر، على بُعد نحو 800 كيلومتر شمال شرق العاصمة أديس أبابا، قرب الحدود مع إريتريا، ضمن منطقة وادي الصدع المعروفة بنشاطها الجيولوجي العنيف الناتج عن حركة الصفائح التكتونية.
ووفق برنامج علم البراكين العالمي، لم يُسجَّل أي ثوران لبركان هايلي غوبي منذ العصر الهولوسيني، وهي حقبة بدأت قبل حوالي 12 ألف سنة مع نهاية العصر الجليدي الأخير.
وأكد عالم البراكين وأستاذ جامعة ميشيغان سايمن كارن عبر منصة «بلوسكاي» أن البركان لم يشهد أي نشاط معروف طوال هذه الفترة.
أما مركز تولوز لرصد الرماد البركاني، فأوضح أن البركان الذي يبلغ ارتفاعه حوالى 500 متر، أطلق الأحد أعمدة كثيفة من الدخان وصلت إلى ارتفاع 14 كيلومتراً، واستمر النشاط لعدة ساعات قبل أن يتوقف في اليوم نفسه.
وأضاف المركز أن سحب الرماد انجرفت باتجاه اليمن وسلطنة عُمان والهند وشمال باكستان.
مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل تُظهر عموداً هائلاً من الدخان الأبيض يتصاعد من الموقع، لكن وكالة فرانس برس لم تتمكن من التحقق من صحتها.
ولم تُعلن السلطات عن أي خسائر بشرية، إذ يقع البركان في منطقة نائية قليلة السكان، كما لم ترد سلطات إقليم عفر على استفسارات وكالة فرانس برس بشأن عدد الضحايا أو النازحين المحتملين.

المصدر: آ ف ب
