الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ميرتس يدلي بتصريح بشأن خطة أميركا للسلام في أوكرانيا

المستشار الألماني فريدريش ميرتس
24 نوفمبر 2025 19:26

استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، تحقيق انفراجة في المفاوضات بشأن إحلال السلام في أوكرانيا خلال هذا الأسبوع.
وعقب مشاورات مع رؤساء دول وحكومات آخرين في الاتحاد الأوروبي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي-أفريقيا في العاصمة الأنغولية لواندا، قال ميرتس "إنها عملية شاقة، ولن تحرز هذا الأسبوع سوى خطوات صغيرة في أفضل الأحوال".
وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني "يجب أن تكون الخطوة التالية هي: أن تجلس روسيا إلى طاولة المفاوضات. وإذا أمكن تحقيق ذلك، فإن كل جهد سيكون عندئذ مجديا".
وكان ممثلو الولايات المتحدة وأوكرانيا قد عقدوا أمس الأحد، محادثات في جنيف، بشأن مسودة منقحة ومحسنة لخطة سلام من أجل أوكرانيا.
واقترحت الولايات المتحدة خطة سلام لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو أربع سنوات. وحدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس المقبل، موعدا لرد أوكرانيا على المقترح.

المصدر: د ب أ
فريدريش ميرتس
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
