الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
قتيل وجرحى جراء عملية دهس في العاصمة اليابانية

مارة في شوارع طوكيو
24 نوفمبر 2025 19:58

ذكرت الشرطة اليابانية أن رجلا يقود سيارة دهس 11 شخصا في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل رجل في الثمانينيات من عمره أثناء سيره على ممر مخصص للمشاة.
وبحسب التقارير، انحرفت السيارة، التي تبين أنها مسروقة، إلى ممر مخصص للمشاة ودهست أشخاصا.
ولم يكشف المتحدث باسم شرطة طوكيو، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، عن حالة الأشخاص الآخرين الذين صدمتهم السيارة.
وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن امرأة أصيبت بجروح خطيرة، فيما ذكرت تقارير سابقة أن إجمالي عدد المصابين بلغ 12 شخصا. وأكدت الشرطة إلقاء القبض على السائق، البالغ من العمر 37 عاما، بعدما لاذ بالفرار من موقع الحادث.
ولم تتوافر تفاصيل أخرى على الفور عنن الحادث. 

المصدر: د ب أ
طوكيو
عملية دهس
سيارة
