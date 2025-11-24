الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين يعلّق على "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا

آثار قصف ومعارك في خاركيف
24 نوفمبر 2025 20:29

أكد يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، اليوم الاثنين، أن موسكو اطلعت على "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنها غير بناءة وغير مناسبة لروسيا.
وقال أوشاكوف، في تصريحات للصحفيين "فيما يتعلق بالخطط المتداولة؛ لقد اطلعنا هذا الصباح على الخطة الأوروبية، والتي للوهلة الأولى لم تكن بناءة، ولا تناسبنا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأشار إلى أن هناك العديد من خطط التسوية الأخرى المتداولة حاليا، بالإضافة إلى الخطة الأميركية التي استعرضها الجانب الروسي.
وأضاف أوشاكوف "ليست كل بنود هذه الخطة (الأميركية)، ولكن كثيرا منها، تبدو مقبولة جدا بالنسبة لنا". وأكد أن بعضها يتطلب نقاشا أكثر تفصيلا.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رحب بخطة السلام الأميركية لإنهاء الأزمة المستمرة في أوكرانيا منذ ما يقرب من أربع سنوات، قائلا إنها "يمكن أن تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية".
وتتكون الخطة الأميركية من 28 نقطة. غير أن الدول الأوروبية اقترحت تعديلات عليها.

المصدر: د ب أ
يوري أوشاكوف
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
