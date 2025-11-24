اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»

جنيف، موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعدت الولايات المتحدة وأوكرانيا، إطار سلام «محدثاً ومنقحاً» لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في أعقاب محادثات جنيف، وفقاً لبيان صادر عن كييف وواشنطن.

وجاءت هذه المحادثات التي شارك فيها مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون، غداة اجتماع في سويسرا الأحد الماضي، بعدما قوبل المقترح الأميركي لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو أربع سنوات بانتقادات واسعة في كييف وأوروبا، باعتباره يميل لتلبية شروط موسكو.

وقال الجانبان الأميركي والأوكراني في بيان مشترك، أمس، إنهما اتفقا على مواصلة العمل بشكل مكثف على المقترح المشترك بالأيام المقبلة، والبقاء على تنسيق مع الشركاء الأوروبيين. وأضاف البيان: «سيجري اتخاذ القرارات النهائية بموجب هذا الإطار من قبل رئيسي أوكرانيا وأميركا».

ووصفت المناقشات في جنيف بأنها بناءة ومركزة، وتظهر تقدماً ملموساً نحو مواءمة المواقف وتحديد الخطوات التالية الواضحة.

وأعاد المفاوضون التأكيد على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يدعم سيادة أوكرانيا ويضمن سلاماً دائماً وعادلاً، موضحين أنه نتيجة للمناقشات، صاغ الطرفان إطار سلام محدثاً ومنقحاً.

وقال الجانبان إنهما سيواصلان العمل لتحقيق سلام يضمن الأمن وإعادة الإعمار لأوكرانيا.

وجاء في بيان أميركي منفصل أن: «الوفد الأوكراني أكد أن جميع شواغله الرئيسية - ضمانات الأمن، والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وحماية البنية التحتية، وحرية الملاحة، والسيادة السياسية - تمت معالجتها بالكامل خلال الاجتماع». وأضاف البيان: «إن الممثلين الأوكرانيين ذكروا أن المسودة المنقحة تعكس مصالحهم الوطنية، وتوفر آليات موثوقة وقابلة للتنفيذ لحماية أمن أوكرانيا على المديين القريب والبعيد».

من جانبه، رحّب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، بالتقدم المحرز في أعقاب محادثات جنيف بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين وأميركيين، لكنه شدد على ضرورة بذل جهود أكبر بكثير لتحقيق سلام حقيقي مع روسيا.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر عبر الفيديو في السويد: «في الخطوات التي نسقناها مع الجانب الأميركي، نجحنا في تضمين نقاط بالغة الحساسية»، مشيراً إلى الإفراج الكامل عن جميع أسرى الحرب الأوكرانيين وفق صيغة الجميع مقابل الجميع، وإعادة جميع المدنيين.

وأضاف زيلينسكي: «إن هذه خطوات مهمة، ولكن لتحقيق سلام حقيقي، لا بد من بذل جهود أكبر بكثير»، منوهاً إلى أن أوكرانيا تقف عند لحظة حاسمة، كما تعهد بالبحث عن تسويات تعزز موقف بلاده. من جهتها، قالت الرئاسة الروسية، أمس، إنها لم تُبلّغ بنتائج محادثات جنيف.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تدرك أن تعديلات طرأت على الخطة التي دعمها سابقاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورحّب بها بوتين، مضيفاً: «سننتظر».

ودعا المقترح الأولي المكون من 28 نقطة الذي طرحته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أوكرانيا إلى التنازل عن أراضٍ وقبول فرض قيود على حجم جيشها، والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تصريحات للصحافيين، إلى إحراز تقدّم هائل، واصفاً اليوم الأول من المحادثات في جنيف بأنه من أكثر الأيام إنتاجية في مسار المفاوضات حتى الآن.

وأضاف: «أشعر بتفاؤل كبير بأننا سنصل إلى اتفاق في فترة معقولة»، لافتاً إلى استمرار المحادثات لحلّ عدد من القضايا العالقة. وتابع: «لا أريد إعلان النصر أو القول إن الأمور انتهت، لا يزال هناك عمل ينبغي إنجازه».