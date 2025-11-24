قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة

غزة (الاتحاد)

قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، جراء قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينها مدينتا غزة وخان يونس.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي واصل قصفه المدفعي جنوب القطاع، وتفجير عربات مفخخة في حي التفاح شرق مدينة غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشهدت مناطق شمالي القطاع وشرقي خان يونس غارات متتالية، تزامناً مع إطلاق نار من الدبابات والطائرات المروحية شمال شرق رفح.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية محيط دوار التربية والتعليم شرق بيت لاهيا، وألقيت قنابل من طائرات «كواد كابتر» قرب مسجد حمزة في «بني سهيلا».

من جهة أخرى، توفيت طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في القصف على مخيم النصيرات قبل يومين.

ميدانياً، تواصلت أعمال لجان الطوارئ في بلدية خان يونس لرفع الركام وصيانة خطوط ومناهل الصرف الصحي المتضررة بفعل الحرب، في جهود تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية، مع الإشارة إلى تدمير أكثر من 1900 مصيدة أمطار من أصل 2300 خلال المعارك الأخيرة.