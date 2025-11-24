الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ترحيب غربي بتقدم محادثات خطة السلام في أوكرانيا

فريق إطفاء يكافح حريقا في خاركيف
24 نوفمبر 2025 21:31

قال مسؤولون غربيون، اليوم الاثنين، إنهم شعروا بالارتياح نتيجة المناقشات حول مقترحات السلام الأميركية في الأزمة الأوكرانية.
لكن المسؤولين لم يكشفوا عن تفاصيل المحادثات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع في جنيف، وحذروا من أن الطريق إلى السلام طويل.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن العملية قد تكون تسير على الطريق الصحيح.
وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال" المملوكة له "هل من الممكن حقا أن يتحقق تقدم كبير في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا؟ لا تُصدّقوا ذلك حتى ترَوه، لكن قد يكون هناك أمر إيجابي يحدث بالفعل". 
وكتب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في منشور على منصة التواصل "إكس" للتواصل الاجتماعي معلقا على اجتماع أمس الأحد في سويسرا بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين "كانت المفاوضات خطوة إلى الأمام، لكن لا تزال هناك قضايا كبرى يجب تسويتها".
وشملت المحادثات في جنيف خطة سلام من 28 نقطة قدمتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. 
كان الوفدان المفاوضان الأميركي بقيادة وزيرة الخارجية والأوكراني بقيادة أندريه يرماك كبير موظفي الرئاسة.

