الأخبار العالمية

عقب اتصال هاتفي مع شي.. ترامب يشيد بالعلاقات مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
24 نوفمبر 2025 22:52

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بالعلاقات "القوية للغاية" بين الولايات المتحدة والصين بعد مكالمة مع نظيره شي جين بينغ.
وأكد بيان ترامب أنه سيزور الصين في أبريل المقبل وأن شي سيزور واشنطن في وقت لاحق من العام 2026.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الصيني بحث مع ترامب التعاون الثنائي وقضية تايوان الصينية في اتصالهما الهاتفي.
ونقلت الوكالة عن شي قوله إن على البلدين "الحفاظ على زخم العلاقات" بعد لقاء الزعيمين الشهر الماضي في كوريا الجنوبية.
وشدد شي على أن "عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من النظام الدولي الذي أعقب الحرب"، وفقا للوكالة.
التقى ترامب وشي في أكتوبر الماضي لأول مرة منذ عام 2019، حيث انخرطا في محادثات حظيت بمتابعة مكثفة.
وأفادت وكالة أنباء شينخوا بأن شي أبلغ ترامب أيضا أن الاجتماع "الناجح" الذي عقداه في كوريا الجنوبية "ساعد في ضبط مسار العلاقات الصينية-الأميركية وضخ زخم في مسيرتها المتواصلة".

المصدر: وكالات
الصين
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
شي جين بينغ
مكالمة هاتفية
