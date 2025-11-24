الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

كندا والهند تتفقان على بدء محادثات تجارية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
25 نوفمبر 2025 00:45

اتفقت كندا والهند على بدء محادثات بشأن اتفاقية جديدة للتبادل الحر، حسبما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في مؤشر جديد إلى تحسن العلاقات بين البلدين.
وأعلن مكتب كارني عن المحادثات بعد اجتماع رئيس الوزراء الكندي بنظيره الهندي ناريندرا مودي، الأحد على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.
منذ توليه منصبه خلفا لجاستن ترودو في مارس الماضي، أكد كارني أن كندا بحاجة إلى توسيع علاقاتها التجارية مع شركائها في الخارج لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة التي فرضت رسوما جمركية باهظة على قطاعات كندية رئيسية.
وصرح كارني، في بيان، أنه ومودي اتفقا على بدء محادثات بشأن اتفاقية تجارية "طموحة" تهدف إلى "مضاعفة حجم التجارة الثنائية إلى 70 مليار دولار كندي بحلول عام 2030".
وأضاف كارني أنه قبل دعوة مودي لزيارة الهند مطلع العام المقبل.

المصدر: آ ف ب
