الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يطلق مبادرة لتسريع الأبحاث باستخدام الذكاء الاصطناعي

ترامب يطلق مبادرة لتسريع الأبحاث باستخدام الذكاء الاصطناعي
25 نوفمبر 2025 07:24

وقّع الرئيس دونالد ترامب الاثنين أمراً تنفيذيا لإنشاء "جينيسيس ميشن"، وهي مبادرة وطنية لتسخير الذكاء الاصطناعي لتسريع البحوث وتحقيق اختراقات علمية.
وتهدف "جينيسيس ميشن" إلى إنشاء منصة قادرة على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لجمع البيانات العلمية من الأبحاث العامة.

وستسمح هذه المساحة بتطوير نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي وأتمتة بعض مراحل البحث واختبار فرضيات جديدة، بحسب الأمر التنفيذي.

وخلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، ذكر وزير الطاقة كريس رايت شركتي الرقائق العملاقتين "إنفيديا" و"إيه إم دي"، بالإضافة إلى شركات الحوسبة السحابية "ديل" و"إتش بي" كشركاء في المشروع، لافتاً إلى أن عدداً آخر من الشركات ستنضم أيضاً.
وبالإضافة إلى تجميع البيانات بين المختبرات والهيئات الحكومية، ستعتمد هذه المساحة على نشر بنى تحتية سحابية رئيسية لتزويد مستخدمي المنصة بقوة حوسبة كافية.

وكلف الأمر الصادر الاثنين وزارة الطاقة ببناء منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تجمع أجهزة الكمبيوتر الخارقة في البلاد ومجموعات البيانات العلمية الفدرالية ومرافق البحث لتسريع الاكتشافات في مجالات تتراوح من الاندماج النووي إلى تصنيع أشباه الموصلات.

المصدر: وكالات
ترامب
دونالد ترامب
الذكاء
الذكاء الاصطناعي
