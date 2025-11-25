الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
زيلينسكي: سأناقش قضايا حساسة مع ترامب

زيلينسكي: سأناقش قضايا حساسة مع ترامب
25 نوفمبر 2025 07:40

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن خطة السلام المقترحة التي تخضع للنقاش الآن مع الولايات المتحدة وأوروبا تضمنت نقاطا "صحيحة"، لكن هناك قضايا حساسة سيناقشها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وذكر زيلينسكي في كلمته المصورة "اعتباراً من الآن، وبعد محادثات جنيف، هناك نقاط أقل، لم تعد 28 نقطة، وتم دمج عدد كبير من العناصر الصحيحة في هذا الإطار".

وأضاف "قدّم فريقنا اليوم بالفعل تقريراً عن المسودة الجديدة للخطوات، وهذا هو النهج الصحيح حقاً. أما القضايا الحساسة، والنقاط الأكثر حساسية، فسأناقشها مع الرئيس ترامب".

المصدر: وكالات
