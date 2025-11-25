الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

المصريون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

موضوعية
25 نوفمبر 2025 13:14

يواصل المصريون بالداخل اليوم الثلاثاء و لليوم الثاني على التوالي، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.وبدأ اقتراع المرحلة الثانية في الداخل صباح أمس الاثنين، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب. وتجرى الانتخابات  في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية. ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا. وتشمل محافظات المرحلة الثانية القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء. وفق بيانات الهيئة.

المصدر: وكالات
مصر
انتخابات
مجلس النواب
القاهرة
مجلس النواب المصري
