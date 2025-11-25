الكرملين: الحاجة لدور أوروبي بشأن الأمن بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه ستكون هناك حاجة لدور أوروبي «في مرحلة ما» خلال المباحثات بشأن البنية الأمنية للقارة، وفقاً لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ونقلت تاس عن بيسكوف القول إن إجراء مناقشات بشأن نظام أمني في أوروبا في أعقاب الحرب في أوكرانيا سيكون «أمراً مستحيلاً بدون مشاركة الأوروبيين».

وفيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الأزمة، أكد بيسكوف مواقف موسكو السابقة. وقال إن روسيا تهدف لتحقيق أهدافها من خلال السبل الدبلوماسية، موضحاً أن الخطة الأصلية المؤلفة من 28 نقطة يمكن أن تمثل أساساً للمباحثات.

ويذكر أنه خلال مباحثات يومي الأحد والاثنين الماضيين، عدلت الدول الأوروبية وأوكرانيا الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة، التي تقترب من عامها الرابع.