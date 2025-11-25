«الأغذية العالمي»: انعدام غير مسبوق للأمن الغذائي في نيجيريا

لاغوس (وكالات)

حذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، في بيان من أن تصاعد الهجمات الإرهابية وانعدام الاستقرار المتزايد في شمال نيجيريا يتسببان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، متوقعاً أن يبلغ «مستويات غير مسبوقة إطلاقاً».

وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن «35 مليون شخص سيواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في موسم الشحّ من عام 2026»، وهو موسم يسبق الحصاد ويمتد من مايو إلى سبتمبر. وتمثل هذه التوقعات أعلى عدد يسجل على الإطلاق في نيجيريا منذ بدء تسجيل البيانات والأعلى في القارة، وفق البيان. وفي ولاية بورنو التي تعتبر مركز التمرد الإرهابي المستمر منذ 2009 في شمال شرق نيجيريا، توقعت المنظمة أن يعاني 15 ألف شخص ظروفاً شبيهة بالمجاعة مع بلوغ مستوى انعدام للأمن الغذائي الدرجة الخامسة، بحسب التصنيف العالمي للأمن الغذائي.

وتسببت الهجمات الإرهابية المستمرة منذ نحو 16 عاماً بسقوط أكثر من 40 ألف قتيل ونزوح أكثر من مليوني شخص. وتصاعدت الهجمات منذ مطلع العام، متسببة بتفاقم انعدام الأمن، بما في ذلك على المستوى الغذائي.

في الأثناء، خُطف عشرة أشخاص ليل الاثنين في قرية في ولاية كوارا في غرب نيجيريا، بحسب ما أفادت الشرطة، بعد أسبوع على خطف 35 شخصا في قرية مجاورة عُثر عليهم لاحقاً. وقال مفوض شرطة ولاية كوارا أوجو أديكيمي لفرانس برس أمس «أطلق رعاة أعيرة نارية متفرّقة وخطفوا عشرة أشخاص» في قرية إيسابا، مشيراً إلى أن المخطوفين نساء وأطفال مزارعين.