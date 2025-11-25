الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رماد بركان إثيوبيا يعرقل الرحلات الجوية فوق الهند

طائرة تابعة لشركة طيران الهند تستعد للإقلاع في مساء ضبابي في مطار كيمبيجودا الدولي (أ ف ب)
26 نوفمبر 2025 02:11

نيودلهي (الهند)

أعلنت السلطات الهندية إنه تم إلغاء ما لا يقل عن 7 رحلات جوية دولية وتأخير أكثر من 10 رحلات دولية أخرى في مطار دلهي أمس، بسبب تأثير سحب الرماد الناجمة عن ثوران بركان في إثيوبيا على عمليات شركات الطيران في الهند، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا». وألغت الخطوط الجوية الهندية 13 رحلة منذ أمس الأول. 
يشار إلى أن سحب الرماد التي سببها ثوران بركان هايلي جوبي في إثيوبيا مؤخراً أثرت على عمليات تشغيل الرحلات الجوية في الهند، وتشير تقارير إلى أن السحب تتحرك نحو الأجزاء الغربية من البلاد. وقالت السلطات المحلية الإثيوبية أمس الأول، إن بركان هايلي جوبي الخامد منذ فترة طويلة ثار في شمال البلاد مطلع الأسبوع، مرسلاً سحب الرماد عبر البحر الأحمر. وأوضحت السلطات أن البركان الواقع في منطقة عفر الإثيوبية ثار صباح الأحد الماضي، مما تسبب في تغطية قرية أفديرا المجاورة بالرماد والغبار. وكان مركز تولوز الاستشاري لرماد البراكين ومقره فرنسا قد أبلغ أيضاً عن ثوران البركان، الذي تم رصده عبر صور الأقمار الاصطناعية. وأعلنت السلطات اليمنية أمس، تمدد البركان الإثيوبي في عدد من مناطق البلاد، بينها الحديدة وإب غرب وجنوب غربي اليمن. وقال مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للحكومة اليمنية، في بيان صحفي، إن سحب الرماد البركاني القادمة من إثيوبيا نتيجة البركان تمتد إلى أجزاء واسعة من اليمن نتيجة الرياح السائدة. 
وأفاد المركز بأن هذا النوع من الرماد يحتوي على جسيمات دقيقة من الصخور والزجاج البركاني، وأن خطر التأثر به لا يقتصر على المناطق القريبة من البركان فقط، بل يمكنه أن ينتقل مئات الكيلومترات وفقا لحالة الرياح. وشدد المركز على أهمية العمل بالتوصيات والإجراءات للحد من أضرار هذا الرماد البركاني، والتي تشمل البقاء داخل المنازل قدر الإمكان، وارتداء كمامات ونظارات واقية عند الضرورة للخروج، لتقليل استنشاق الجسيمات، وغسل الوجه والعينين، وحماية الخزانات المنزلية للمياه وإغلاقها بإحكام.

الرحلات الجوية
الهند
إثيوبيا
هايلي غوبي
مطار دلهي
