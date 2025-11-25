روسيا تلوح برفض خطة سلام أوكرانيا المعدلة

عواصم (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أن خطة السلام المعدلة لأوكرانيا، يجب أن تعكس «روح ونص» التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمتهما في ألاسكا، فيما قالت كييف إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة خلال الأيام ‏المقبلة لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحافي في موسكو، إلى أن روسيا رحبت بالنسخة الأولى من خطة السلام الأميركية لأوكرانيا، لكنها تنتظر نسخة مؤقتة معدلة بعد أن تنتهي واشنطن من تنسيقها مع أوكرانيا وأوروبا، مضيفاً أنه إذا لم تعكس النسخة المعدلة ما ناقشه بوتين وترامب في ألاسكا في أغسطس، فإن روسيا ستتخذ موقفاً مختلفاً تماماً تجاه المبادرة.

وتابع: «تقييماتنا لا تزال صالحة من حيث أن الأحكام الرئيسية لخطة ترامب الأصلية مبنية على التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوراج خلال القمة الروسية الأميركية في أغسطس من هذا العام، وهذه المبادئ منعكسة عموماً في الخطة التي رحبنا بها».

وشملت الخطة الأصلية استبعاد عضوية أوكرانيا في «الناتو» بشكل دائم، وتحديد حجم الجيش الأوكراني عند 600 ألف جندي، واقتراح تسليم باقي منطقة دونباس لروسيا، مع الإبقاء عليها منطقة منزوعة السلاح، وإلزام كييف بعقد انتخابات خلال 100 يوم، من توقيع اتفاق السلام.

وأسفرت المحادثات الأميركية الأوروبية الأوكرانية في جنيف الأحد الماضي، عن خطة سلام معدلة مكونة من 19 بنداً، تمنح كييف شروطاً أفضل، ولكنها تركت النقاط الحساسة سياسياً ليحددها الرئيسين ترامب وزيلينسكي.

وفي وقت سابق، قال الكرملين، إن المقترح الأوروبي لخطة السلام الأميركية لأوكرانيا المؤلفة من 28 بنداً «ليس بناءً، ولا يناسب موسكو». وقال لافروف إن موسكو لا تستعجل واشنطن، لكنها تأمل أن تشاركها النص المؤقت «المعدل الأخير»، عندما يكون جاهزاً، محذراً من أنه إذا تم محو روح، ونص أنكوراج من حيث التفاهمات الرئيسية التي أقمناها، فسيكون الوضع بالطبع مختلفاً تماماً بالنسبة لروسيا.

وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تتفهم إجراء تعديلات على خطة الرئيس الأميركي بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا ما زالت منفتحة تماماً على عملية التفاوض. وأوضح بيسكوف أن العمل جار بين الولايات المتحدة وأوكرانيا على أساس خطة ترامب، وأن دور روسيا سيأتي للعمل بشكل جوهري على الخطة الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جهته، قال أمين المجلس القومي الأوكراني للأمن والدفاع رستم عمروف، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة، خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق محتمل مع الرئيس ترامب لإنهاء الحرب. وكتب عمروف على «إكس»: «نتطلع إلى تنظيم زيارة الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة لاستكمال الخطوات النهائية، وإبرام اتفاق مع الرئيس ترامب».