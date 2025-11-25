الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسرائيل تتسلم رفات رهينة من غزة

مركبات الصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي - أرشيفية
26 نوفمبر 2025 02:10

القدس (وكالات) 

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تسلم الصليب الأحمر رفات الرهينة الإسرائيلي من غزة. وجاء في بيان الجيش «وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم جثمان أحد الرهائن لقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وقبل عملية التسليم هذه، كانت الفصائل الفلسطينية في القطاع تحتجز جثامين ثلاثة رهائن في غزة».
وفي وقت سابق أمس، أعلنت حركة حماس أنها ستسلم جثة رهينة إسرائيلي عثر عليها في غزة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في بيان ظهر أمس، إن تأخير تسليم رفات الرهينة يعد خرقاً إضافياً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

