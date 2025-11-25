سيارة بابا الفاتيكان تتحول لعيادة متنقلة لأطفال غزة

بيت لحم (وكالات)

تحوّلت سيارة استخدمها بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس، خلال زيارته لبيت لحم منذ أكثر من عشرة أعوام، إلى عيادة متنقلة يأمل مسؤولون في أن يتم استخدامها قريباً لتقديم الرعاية للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبارك البابا فرنسيس هذه المبادرة وأوكلها قبل وفاته إلى كاريتاس القدس، وهي منظمة إغاثة أشرفت على مشروع تحويل السيارة، التي كُشف عنها أمس. وقال أليستر داتون، الأمين العام لكاريتاس: «نحن سعداء بأن لدينا هنا مساهمة جادة في الرعاية الصحية لأطفال غزة». وكان البابا فرنسيس قد استخدم السيارة خلال زيارته إلى بيت لحم في عام 2014. وقال الأمين العام لكاريتاس السويد، بيتر برون: «إن العيادة المتنقلة يمكنها استقبال نحو 200 طفل يومياً للعلاج. ولكن لم يتضح بعد متى ستدخل السيارة إلى غزة، حيث لا يزال وقف إطلاق النار صامداً رسمياً على الرغم من الغارات الإسرائيلية المتكررة على القطاع».