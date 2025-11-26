رئيس نيجيريا يعلن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات

أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو إنقاذ جميع الطالبات الـ24 اللاتي تعرضن للاختطاف بواسطة مهاجمين مسلحين من مدرسة الأسبوع الماضي في مدينة كيبي بشمال غرب البلاد.

ونقل بيان عن تينوبو قوله: "أشعر بالارتياح لأنه تم تحديد مصير كل الفتيات الـ 24 .الآن يجب أن ننشر مزيدا من القوات بشكل عاجل في المناطق المعرضة للخطر لمنع المزيد من حوادث الاختطاف".

يوم الجمعة في ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا وخطفوا أكثر من 300 من الطالبات وموظفي المدرسة. وتمكنت 50 طالبة من الهروب في نهاية الأسبوع. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة بايو أونانوجا أن الفتيات، اللواتي تم اختطافهن في 17 نوفمبر من مدرسة حكومية للبنات في بلدة ماجا بولاية كيبي، في حالة جيدة بعد الإفراج عنهن.