قتلى ومفقودون بفيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

أسفرت فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية عن قتلى وإصابة العشرات، وفق ما أفاد مسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في جزيرة سومطرة بإندونيسيا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وفقدان ستة آخرين، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأربعاء. وقالت الشرطة الوطنية في بيان إن فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى المناطق المتضررة في ست مناطق بمقاطعة شمال سومطرة بعد أن تسببت أمطار الرياح الموسمية خلال الأسبوع الماضي في فيضان الأنهار، وجرفت القرى الجبلية بالطين والصخور والأشجار، مخلفة دمارا واسعا.



