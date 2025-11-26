الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تطلق عملية انتخاب أمين عام جديد لها

الأمم المتحدة تطلق عملية انتخاب أمين عام جديد لها
26 نوفمبر 2025 08:53

انطلقت رسميًا، أمس الثلاثاء، عملية انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، بعد أن طُلب من الدول الأعضاء تقديم أسماء المرشحين لتولي المنصب بداية من الأول من يناير 2027، ليحل محل الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية عام 2026.

 

وفي رسالة مشتركة، دعا مجلس الأمن المكون من 15 دولة ورئيس الجمعية العامة المكونة من 193 دولة إلى تقديم الترشيحات، مما يمثل بداية السباق لخلافة جوتيريش في منصب الأمين العام للمنظمة الدولية.

 

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
20 قتيلاً بهجوم مسلح استهدف قرية في الكونغو الديمقراطية

وسيقدّم مجلس الأمن الدولي توصية رسمية بمرشح إلى الجمعية العامة لانتخابه أمينًا عامًا عاشرًا للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل.

المصدر: وام
الأمم المتحدة
أنطونيو جوتيريش
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©