الخميس 27 نوفمبر 2025
زيلينسكي: مستعدون للمضي في خطة السلام

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
26 نوفمبر 2025 11:55

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة للمضي قدما في إطار عمل تدعمه الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة مع روسيا ومناقشة النقاط الشائكة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال زيلينسكي إن "هذا الإطار مطروح على الطاولة، إننا مستعدون للمضي قدما معا.. مع الولايات المتحدة، وبمشاركة شخصية من الرئيس ترامب".
وحث ترامب الصحفيين على عدم اعتبار خطة السلام المكونة من 28 نقطة التي كشف عنها الأسبوع الماضي مخططا ثابتا.
وقال ترامب على منصات التواصل الاجتماعي إنه لم يتبق سوى "بعض نقاط الخلاف". وقال إنه أوفد مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ووزير الجيش دان دريسكول لعقد اجتماع مع مسؤولين أوكرانيين. وقال مسؤولون أوكرانيون إن دريسكول سيزور كييف في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وكتب ترامب قائلا "أتطلع إلى لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا، ولكن في المراحل الأخيرة من اتفاق إنهاء هذه الحرب بشكل نهائي".
وذكر أمين المجلس القومي الأوكراني للأمن والدفاع رستم أوميروف أن زيلينسكي ربما يزور الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق مع ترامب، لكن لم يؤكد الجانب الأميركي هذه الزيارة حتى الآن.
وأجرت فرق تفاوض أميركية وأوكرانية محادثات في جنيف يوم الأحد بشأن أحدث خطة سلام مدعومة من الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات
