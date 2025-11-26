الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إندونيسيا تعلن حالة الطوارئ بسومطرة الغربية جراء الفيضانات

إندونيسيا تعلن حالة الطوارئ بسومطرة الغربية جراء الفيضانات
26 نوفمبر 2025 16:06

أعلن إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا، حالة الطوارئ لمواجهة الكوارث، خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر، بحسب ما ذكرته السلطات الإقليمية، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، بأن الإعلان يأتي بعد أن أثرت الفيضانات والانهيارات الأرضية والرياح العاتية على العديد من المناطق في الإقليم.

ويأتي الإعلان في أعقاب صدور مرسوم رقم "2025-761-360" عن حاكم الإقليم، بشأن حالة الاستجابة للطوارئ للفيضانات والسيول الجارفة والانهيارات الأرضية والرياح العاتية في غرب سومطرة لعام 2025.

أخبار ذات صلة
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
«الشؤون الإسلامية» تكرِّم الدفعة الثانية من الأئمة والخطباء الإندونيسيين


وقال السكرتير الإقليمي آري يوسواندي في بيان له بمدينة بادانج، إنه "في ظل تضرر 13 منطقة ومدينة، فإن حكومة الإقليم لديها أساس قوي لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الكوارث".

وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد فترة الاستجابة للطوارئ على حسب الوضع واحتياجات إدارة الكوارث الميدانية. 

المصدر: وكالات
إندونيسيا
الفيضانات
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©