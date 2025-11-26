إندونيسيا تعلن حالة الطوارئ بسومطرة الغربية جراء الفيضانات

أعلن إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا، حالة الطوارئ لمواجهة الكوارث، خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر، بحسب ما ذكرته السلطات الإقليمية، اليوم الأربعاء.



وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، بأن الإعلان يأتي بعد أن أثرت الفيضانات والانهيارات الأرضية والرياح العاتية على العديد من المناطق في الإقليم.



ويأتي الإعلان في أعقاب صدور مرسوم رقم "2025-761-360" عن حاكم الإقليم، بشأن حالة الاستجابة للطوارئ للفيضانات والسيول الجارفة والانهيارات الأرضية والرياح العاتية في غرب سومطرة لعام 2025.



وقال السكرتير الإقليمي آري يوسواندي في بيان له بمدينة بادانج، إنه "في ظل تضرر 13 منطقة ومدينة، فإن حكومة الإقليم لديها أساس قوي لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الكوارث".



وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد فترة الاستجابة للطوارئ على حسب الوضع واحتياجات إدارة الكوارث الميدانية.