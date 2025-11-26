الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش في غينيا بيساو يعلن الاستيلاء على السلطة

الجيش في غينيا بيساو يعلن الاستيلاء على السلطة
26 نوفمبر 2025 21:13

أعلن ضباط من الجيش في غينيا بيساو اليوم الأربعاء، الاستيلاء على السلطة عشية الإعلان المرتقب عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية غداً الخميس.
وأفاد الضباط، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، بعزل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وتعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول، كما كشفوا عن تشكيل «القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام»، التي ستتولى إدارة شؤون الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى إشعار آخر.
وكان إمبالو، الذي صرح في مقابلة تلفزيونية لاحقة بأنه تم عزله، يسعى ليصبح أول رئيس منذ ثلاثة عقود يفوز بولاية ثانية متتالية في غينيا بيساو.
وقال أنطونيو يايا سيدي، المتحدث باسم إمبالو، إن مسلحين مجهولين هاجموا لجنة الانتخابات لمنع إعلان نتائج التصويت.
وشهدت غينيا بيساو ما لا يقل عن تسعة انقلابات ومحاولات انقلاب بين عامي 1974، عندما نالت استقلالها عن البرتغال، وعام 2020، عندما تولى إمبالو منصبه.
وأكد إمبالو أنه نجا من ثلاث محاولات انقلاب خلال فترة توليه منصبه.

أخبار ذات صلة
غينيا بيساو تنتخب رئيسا.. وإمبالو يسعى للفوز بمأمورية جديدة
انتخابات رئاسية في غينيا بيساو
المصدر: رويترز
غينيا بيساو
الانتخابات الرئاسية
عمر سيسوكو إمبالو
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©