الأخبار العالمية

20 قتيلاً بهجوم مسلح استهدف قرية في الكونغو الديمقراطية

عنصران من الجيش الكونغولي - أرشيفية
27 نوفمبر 2025 02:11

كينشاسا (وكالات)

أعلنت القوات المسلحة في الكونغو الديمقراطية، مقتل 20 شخصاً من بينهم 13 مدنياً في هجوم نفذته جماعة مسلحة استهدفت من خلاله قرية «نكانا» في منطقة قريبة من عاصمة البلاد كينشاسا.
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة النقيب أنتوني موالوشايي في تصريح نقلته إذاعة «أوكابي» أن «الجماعة المسلحة المعروفة باسم موبوندو هاجمت القرية الواقعة في منطقة كواموت المتاخمة لإحدى بلديات العاصمة».
وأوضح المتحدث أن «القوات الحكومية تدخلت في الوقت المناسب وتمكنت من رد الهجوم»، مضيفاً أن «الاشتباك سمح بالقضاء على 5 عناصر تابعة للمجموعة المسلحة فيما قتل جندي وأصيب آخر بجروح خطيرة».
يذكر أن ميليشيا «موبوندو» المتمردة ظهرت في عام 2022 وهي تتكون بشكل أساسي من شعب «ياكا» المحلي وتقوم بتخويف وترهيب السكان في جميع أنحاء الكونغو الديمقراطية.
والأسبوع الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، إن مجموعة مسلحة مدعومة من تنظيم «داعش» الإرهابي قتلت 89 شخصاً خلال هجمات على عدة قرى بشرقي البلاد.  وفي قرية بيامبوي، على بعد نحو 60 كيلومتراً غرب مدينة لوبيرو، قتلت القوات الديمقراطية المتحالفة 17 شخصاً على الأقل في مستشفى، بينهم 11 امرأة كن يتلقين الرعاية في قسم الولادة. وقال برونو لوماركيز، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، المعروفة باسم «مونوسكو»، إن «العنف الممارس ضد المدنيين، بما في ذلك داخل المنشآت الطبية، قد يشكل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي».

الكونغو الديمقراطية
هجوم مسلح
كينشاسا
الأمم المتحدة
الجماعات المسلحة
