الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن

إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن
27 نوفمبر 2025 00:19

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم، في منشور على منصة «إكس»، إن عنصرين من الحرس الوطني تعرضا لإطلاق نار في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء.
وأفادت شرطة المدينة، في بيان منفصل، بأن الحادثة وقعت قرب البيت الأبيض، مشيرة إلى احتجاز المشتبه به.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا قبيل عطلة عيد الشكر.
وأعلنت السكرتيرة الصحفية للرئاسة الأميركية عن إغلاق البيت الأبيض.
كما أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية عن وقف الرحلات المغادرة إلى مطار رونالد ريجان الوطني في  واشنطن لأسباب أمنية.

المصدر: رويترز
إطلاق نار
الولايات المتحدة
واشنطن
أميركا
البيت الأبيض
