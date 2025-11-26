إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم، في منشور على منصة «إكس»، إن عنصرين من الحرس الوطني تعرضا لإطلاق نار في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء.

وأفادت شرطة المدينة، في بيان منفصل، بأن الحادثة وقعت قرب البيت الأبيض، مشيرة إلى احتجاز المشتبه به.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا قبيل عطلة عيد الشكر.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للرئاسة الأميركية عن إغلاق البيت الأبيض.

كما أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية عن وقف الرحلات المغادرة إلى مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن لأسباب أمنية.