الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا

الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
27 نوفمبر 2025 02:11

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية يبدأ زيارة إلى سوريا لتدشين مشاريع إنسانية
الإمارات تحتفي بالجالية السورية وبموروثهم الثقافي والحضاري 22 نوفمبر بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص

قتل 5 أشخاص على الأقل، أمس، جراء انفجار في مستودع للسلاح في إدلب، بشمال غرب سوريا، وفق ما أفاد الأمن الداخلي في بيان، من دون أن يحدد الجهة التي يتبع لها.
وأشارت قيادة الأمن الداخلي في إدلب إلى «وقوع انفجار ضخم في الجهة الشمالية من بلدة كفرتخاريم تبين بعد المتابعة أنه ناجم عن مستودع يضم صواريخ وذخيرة، وقد وقع نتيجة عمل إحدى الورش بالقرب من المكان».
وأسفر الانفجار، وفق الأمن الداخلي، عن مقتل 5 عمال وإصابة 9 آخرين.
وعملت فرق الهندسة، وفق قيادة الأمن، على تأمين الموقع والتعامل مع مخلفات الانفجار، وفق البيان.
وأظهرت صور نشرها التلفزيون الرسمي دماراً واسعاً وحريقاً في أرض زراعية. ووثقت مقاطع فيديو وصول شظايا الانفجار إلى محال تجارية ومبانٍ سكنية في مدينة كفرتخاريم.
وليست هذه المرة الأولى التي تسجل فيها انفجارات مماثلة، ففي أغسطس، قتل 4 أشخاص في انفجار وقع في مستودع لمخلفات حرب عند أطراف إدلب وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ والكوارث. 

انفجار مستودع أسلحة
سوريا
إدلب
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©