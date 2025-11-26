الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا

فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
27 نوفمبر 2025 02:11

جاكرتا (وكالات)

أثرت الفيضانات الكارثية على الملايين من الأشخاص في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا. ولقي 33 شخصاً على الأقل حتفهم جراء الفيضانات العارمة في جنوب تايلاند، بحسب ما ذكرته صحيفة «بانكوك بوست»، أمس، نقلاً عن متحدث حكومي. 
وأضافت الصحيفة أن أكثر من 2,5 مليون شخص تضرروا في تايلاند وحدها بعد الأمطار الموسمية. وبحسب الأستاذ الجامعي وخبير التغير المناخي سيري سوبراتيد، فإن الأمر قد يستغرق أسابيع حتى تنحسر مياه الفيضانات من مقاطعة هات ياي الأكثر تضرراً والواقعة على الحدود مع ماليزيا. وفي الكثير من الأماكن، لا يتسنى لفرق الطوارئ التحرك إلا بالقوارب. 
وأمرت الحكومة بنشر مروحيات لإسقاط إمدادات الغذاء والإغاثة للأسر العالقة في منازلها بالمناطق المغمورة بالمياه بشكل كبير. وتقطعت السبل بنحو 8 آلاف سائح أغلبهم أجانب من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا في الفنادق ومطار هات ياي في الأيام الأخيرة. وعبر الحدود في ماليزيا، لجأ نحو 10 آلاف شخص إلى أماكن الإعاشة المؤقتة في ولاية كيلانتان. 
وفي جزيرة سومطرة الإندونيسية، قال مسؤولون أمس: إن رجال الإنقاذ انتشلوا المزيد من الجثث أثناء البحث عن العشرات الذين دفنوا أسفل الانهيارات الأرضية أو جرفتهم الأمطار التي أدت لوقوع فيضانات غامرة وانهيارات أرضية، لترتفع حصيلة القتلى إلى 17 شخصاً، بالإضافة إلى فقدان 6 آخرين. 
وتكافح فرق الإنقاذ للوصول للمناطق المتضررة في 6 مناطق بإقليم سومطرة الشمالية عقب أن تسببت الأمطار الموسمية خلال الأسبوع الماضي في فيضان الأنهار على ضفافها، مما أدى لانهيار القرى الجبلية، حيث تساقطت الصخور والأشجار، مما خلف دماراً، وفقاً لما قالته الشرطة الوطنية في بيان. 
وجاء في بيان الشرطة أن عمال الإنقاذ انتشلوا بحلول أمس ما لا يقل عن 5 جثث وثلاثة مصابين في مدينة سيبولجا الأكثر تضرراً، كما أنهم يبحثون عن 4 قرويين لم يتم العثور عليهم بعد. 
وفي منطقة تابانولي الوسطى، ضربت الانهيارات الأرضية عدة منازل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أسرة مؤلفة من 4 أفراد، كما غمرت الفيضانات نحو 2000 منزل ومبنى.  
وأعلن إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا، حالة الطوارئ لمواجهة الكوارث، خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل، بحسب ما ذكرته السلطات الإقليمية، أمس. 
وأفادت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية، بأن الإعلان يأتي بعد أن أثرت الفيضانات والانهيارات الأرضية والرياح العاتية على العديد من المناطق في الإقليم.

