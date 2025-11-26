الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما

رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
27 نوفمبر 2025 02:11

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نواف سلام: لبنان يعيش «حرب استنزاف»
إنفانتينو يحصل على الجنسية اللبنانية

وقع لبنان وقبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما أمس، برعاية رئيسي البلدين. وعقد الرئيسان اللبناني جوزاف عون والقبرصي نيكوس خريستودوليدس مؤتمراً صحفياً مشتركاً في القصر الجمهوري بعد توقيع الاتفاقية. وقال الرئيس عون في المؤتمر، إن إنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية بالتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال، لافتاً إلى أن التزام بأصول القانون الدولي يحصن الصداقات بين الدول. 
 وأضاف: «بعد ترسيم البحر يمكننا الآن العمل جديا على تطوير اتفاقيات ثنائية لتسهيل وتطوير عمل الشركات المستكشفة بين بلدينا والعمل على إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة خصوصاً والاتصالات وخطوط نقلها والسياحة وبرامجها ‏وأيضاً في مجال الأمن والدفاع».

ترسيم الحدود
الحدود البحرية
لبنان
قبرص
جوزيف عون
نيكوس خريستودوليدس
الرئيس اللبناني
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©