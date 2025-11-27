الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب: إطلاق النار قرب البيت الأبيض "عمل إرهابي"

الشرطة والمستجيبون الأوائل يتجمعون بالقرب من موقع إطلاق النار في وسط مدينة واشنطن
27 نوفمبر 2025 07:25

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن، والذي وقع أمس، كان "عملا إرهابيا"، وذلك في كلمة قصيرة مصورة.

 وأوضح ترامب، متحدثا من بالم بيتش بولاية فلوريدا: "أطلق الرصاص من مسافة قريبة جدا على اثنين من عناصر الحرس الوطني الذين يخدمون في واشنطن العاصمة، في هجوم وحشي بأسلوب الكمائن، وعلى بعد خطوات قليلة من البيت الأبيض." .
وأضاف ترامب: "كان هذا الاعتداء الشنيع عملا شريرا، وعملا ينم عن كراهية، وعملا إرهابيا. لقد كان جريمة بحق أمتنا بأكملها، وجريمة ضد الإنسانية.".
وقال الرئيس الأميركي إن "وزارة الأمن الداخلي، بناء على أفضل المعلومات المتاحة، تؤكد أن المشتبه به المحتجز هو أجنبي.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
البيت الأبيض
ترامب
